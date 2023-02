Spenden für Erdbebenopfer : Frau vergisst Taschen mit mehr als 10.000 Euro in Kölner S-Bahn

Bahnmitarbeiter übergaben die gefundenen Handtaschen mit viel Bargeld an die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof. Foto: Bundespolizei

Köln Bahnmitarbeiter haben am Dienstag in einer S-Bahn in Köln zwei zurückgelassene Handtaschen mit Tausenden Euros und türkischen Lira gefunden. Die Bundespolizei konnte die erleichterte Besitzerin schließlich ermitteln.



Eine Bahnreisende aus der Region hatte dank aufmerksamer Bahnmitarbeiter großes Glück: Die Bahnmitarbeiter hatten am Dienstag zwei hochwertige Handtaschen in der S-Bahnlinie 12 gefunden, die neben diversen Reisedokumenten und EC-Karten auch 10.100 Euro und 3.200 türkische Lira beinhalteten, heißt es in einer Meldung der Bundespolizei.

Die gewissenhaften Bahnmitarbeiter übergaben die Taschen, die offenbar in der Bahn vergessen worden waren, an die Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof. Sie ermittelten dann auch die Besitzerin: eine 56-Jährige aus Elsdorf im Rhein-Erft-Kreis. Diese war mehr als erleichtert und fuhr sofort zur Dienststelle.

Dort gab sie laut Polizei glaubhaft an, das Geld für ihre Familie und Bekannte im Krisengebiet der Türkei abgehoben zu haben. Ihren geplanten Flug am Morgen hätte sie aufgrund des Verlustes der Tasche inklusive Ausweisdokumenten nicht antreten können.

Die Bundespolizei übergab die Taschen der Besitzerin und rät Reisenden, achtsam mit ihrem Gepäck umzugehen und Wertsachen nah am Körper zu tragen.

(ga)