Einsatz am Kölner Hauptbahnhof : Polizei entdeckt scharfe Handgranate im Gepäck von Mann

Am Kölner Hauptbahnhof haben Polizisten eine scharfe Handgranate in dem Rucksack eines 19-Jährigen entdeckt. Der junge Mann wurde bei der Kontrolle in der Nacht zu Samstag festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte.