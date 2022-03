Kölner Hauptbahnhof : 23-Jähriger klettert über Bahngleise und schlägt Mann mit Glasflasche nieder

Köln Ein 23-Jähriger hat am Kölner Hauptbahnhof einen anderen Mann mit einer Bierflasche niedergeschlagen. Um zu ihm zu kommen, war er zuvor über mehrere Bahngleise geklettert.

Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend einen 23-Jährigen am Kölner Hauptbahnhof festgenommen, nachdem dieser einen anderen Mann mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen hatte. Das 35-jährige Opfer musste mit starken Blutungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Beamten gegen 23.30 Uhr über eine verletzte Person an Bahnsteig 9 informiert worden. Dort fanden sie den 35-Jährigen mit einer stark blutenden Kopfverletzung auf. Er gab an, von einem anderen Mann mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen worden zu sein.

Aufgrund von Zeugenbeschreibungen konnten die Beamten den 23-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs stellen. An seiner Jacke befanden sich nach Angaben der Polizei noch Blutspuren.

Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der 23-Jährige bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist und über keinen gültigen Aufenthaltsstatus in Deutschland verfügt. Er wurde festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht. Seine Jacke sowie die Bierflasche stellten die Beamten als Beweismittel sicher, von der Tat liegen zudem Videoaufnahmen vor. Der 23-Jährige soll noch an diesem Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.