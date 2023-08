Köln Hauptbahnhof 24-Jähriger uriniert gegen Polizeiwache

Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr haben Streifenbeamte einen 24-Jährigen dabei erwischt, wie er sich am Kölner Hauptbahnhof entblößt und gegen die Bundespolizeiwache uriniert hat. Das berichtet die Polizei am Mittwoch. Während der darauffolgenden Kontrolle habe sich der Mann aus Troisdorf gegenüber den Beamten zunehmend aggressiv verhalten, sodass die Beamten ihn zur Polizeiwache führen mussten.