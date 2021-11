Mehrere Einsätze am Hauptbahnhof : Mann schubst 22-Jährigen in Köln auf Gleisbett

Köln Ein 22-Jähriger ist am Wochenende am Kölner Hauptbahnhof bei einem Streit auf das Gleisbett geschubst worden. Die Polizei schritt darüber hinaus bei mehreren Körperverletzungen ein und spricht von einem „gewaltgeladenen Wochenende“.

Ein 21-jähriger Mann hat am frühen Sonntagmorgen am Kölner Hauptbahnhof einen anderen Mann ins Gleis geschubst. Wie die Polizei am Montagvormittag erläuterte, soll das 22-jährige Opfer zunächst mit einem 27-Jährigen aus Leverkusen in eine verbale, daraufhin in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein.