Saat in Briefen aus den Niederlanden : Zoll beschlagnahmt 70.000 Cannabissamen in zwei Monaten

In Köln hat der Zoll in diesem Jahr bereits 70.000 Cannabissamen beschlagnahmt. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Seit Anfang dieses Jahres hat das Hauptzollamt in Köln ungefähr 70.000 Cannabissamen in Postsendungen aus den Niederlanden beschlagnahmt. Damit ist der Drogenschmuggel in der Region massiv gestiegen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Bähr

In Köln hat der Zoll in den ersten zwei Monaten des Jahres 2021 rund 70.000 Cannabissamen aus mehr als 5.800 Postsendungen beschlagnahmt. Wie das Hauptzollamt Köln erläuterte, haben die Samen aus den Niederlanden einen Wert von gut 560.000 Euro. „Das ist ein massiver Schmuggelanstieg, der aktuell auch weiter anhält", so Jens Ahland, der Pressesprecher des Hauptzollamtes.