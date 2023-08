Verdacht auf Waffen Polizei durchsucht Wohnung prorussischer Aktivistin Elena Kolbasnikova

Elena Kolbasnikova ist auch in Bonn bereits mit der Organisation prorussischer Demos in Erscheinung getreten. So hatte sie beispielsweise Anfang Mai versucht, einen prorussischen Autokorso durch Bonn zu organisieren, welcher allerdings kurz darauf nach Köln verlegt worden war. Die Aktivistin war erst im Juni vom Kölner Amtsgericht wegen der Aussage, Russland sei kein Aggressor, sondern helfe, den Krieg in der Ukraine zu beenden, zu einer Geldstrafe verurteilt worden, sie kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.