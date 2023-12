Köln-Höhenberg Mann drängte Frau in Keller und wollte sie vergewaltigen

Ein unbekannter Mann soll in der Nacht auf Donnerstag, 7. Dezember, versucht haben, eine Kölnerin im Stadtteil Höhenberg zu vergewaltigen. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann der Frau zufolge sie gegen 1.30 Uhr vor der Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Erlanger Straße gewürgt und sie durch das Treppenhaus in den Keller gedrängt. Dort wollte er sie vergewaltigen. Die Frau konnte sich befreien, woraufhin der Verdächtige in unbekannte Richtung geflohen sei.