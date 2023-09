Mietwagenfahrer ohne Fahrerlaubnis 86-Jährige stirbt bei Autounfall in Köln-Höhenhaus

Am Montagmorgen ist eine 86-jährige Frau bei einem Autounfall in Köln-Höhenhaus ums Leben gekommen. Wie die Polizei Köln am Mittwochmittag berichtet, hatte sich die Seniorin nach einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mietwagen überschlagen. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Auto befreien. Allerdings erlag sie noch an der Einsatzstelle ihren Verletzungen.