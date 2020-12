An Haltestelle : Kölner bei Überfall zusammengeschlagen und schwer verletzt

Köln Unbekannte haben mehrere Personen an einer Kölner Haltestelle überfallen. Ein 20-Jähriger erlitt dabei schwere Kopf- und Stichverletzungen.

In der Nacht auf Sonntag kam es gegen 1.50 Uhr zu einem Überfall auf sechs junge Männer in Köln-Holweide. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei ein 20-Jähriger mit seinen Begleitern an der Stadtbahn-Haltestelle „Vischeringstraße“ gewesen, als sie von einer größeren Personengruppe angegriffen wurden.