Messer in der KVB gezückt : Kölner Polizeihund überführt mutmaßlichen Messerangreifer

Polizeihund Ivy fand einen mutmaßlichen Angreifer nachdem sie an der Tatwaffe geschnüffelt hatte. Foto: Polizei Köln

Köln Mit tierischer Hilfe ist der Polizei in Köln am Mittwochvormittag eine Festnahme gelungen. Diensthund Ivy roch an der Tatwaffe und führte ihre menschlichen Kollegen zielstrebig zu einem jungen Mann, der sich ein paar Häuser weiter versteckte.



Sie ist gerade einmal zweieinhalb Jahre alt, hat ihre Ausbildung bei der Polizei erst im November 2021 abgeschlossen und jetzt ihre feine Spürnase unter Beweis gestellt. Die Kölner Polizei zeigt ihren Stolz über die Leistung von Diensthündin Ivy mit einer eigenen Pressemitteilung.

Das Tier hat am Mittwochvormittag in Köln durch ihre Spürnase für eine schnelle Verhaftung gesorgt. Ivy war mit ihrem Herrchen im Stadtteil Raderberg im Einsatz, um nach einem 22 Jahre alten Verdächtigen zu suchen, der zuvor bei einer Fahrkartenkontrolle vier KVB-Angestellte an der Bushaltestelle Rheinsteinstraße mit einem Messer bedroht haben soll.

In einem Innenhof auf der Brühler Straße hatten Polizisten die vom Gesuchten versteckte Tatwaffe gefunden. Augenzeugen hatten darauf aufmerksam gemacht. Dann folgte der schnelle Einsatz der noch jungen Ivy.