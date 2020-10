Mutiger Einsatz in Köln : Kölner springt aus fahrender Straßenbahn, um Hund zu retten

Köln Ein 33-jähriger Kölner ist durch den Sprung aus einer fahrenden Straßenbahn schwer verletzt worden. Sein Hund war auf dem Bahnsteig stehen geblieben und wurde durch seine Leine mitgezogen.

Am Dienstagabend ist ein 33-jähriger Hundehalter gegen 17.30 Uhr in eine Straßenbahn in Köln gestiegen. Erst nachdem die Waggontüren sich geschlossen hatten, bemerkte der Mann, dass sein angeleinter Hund noch auf dem Bahnsteig am Eifelplatz stand. Die Linie 16 fuhr in Richtung Südfriedhof an und zog den Vierbeiner mit sich.