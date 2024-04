350 Quadratmeter Ladenlokal in Köln Kalk Ikea eröffnet ein Studio in den Köln Arcaden

Der Möbelhändler Ikea will in diesem Jahr weitere sogenannte Planungsstudios in Innenstädten eröffnen. Auch in Köln ist ein solcher Markt geplant. In den Köln-Arcaden an der Kalker Hauptstraße soll das Planungsstudio auf einer Fläche von 350 Quadratmetern noch in diesem Jahr eröffnen, teilt die Pressestelle mit.