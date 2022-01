Gäste türmen über Dächer : Polizei löst illegale Party in Köln auf

Die Polizei löste am Sonntag eine illegale Party in Köln auf. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Köln Wegen eines Notrufs ist die Polizei am Sonntag auf eine illegale Party in Köln aufmerksam geworden. Als die Beamten die Feier auflösen wollten, kletterten einige Gäste auf die angrenzenden Dächer.

Eine illegale Party mit Dutzenden Gästen hat die Polizei am Sonntag in Köln aufgelöst. Einigen Besuchern sei die Flucht über den Balkon in der ersten Etage über angrenzende Dächer gelungen, teilte die Polizei am Montag in Köln mit. Auf das Treffen war die Polizei durch den Rettungsdienst aufmerksam geworden - denn ein Partygast war nach mutmaßlichem Drogenkonsum kollabiert.