Einsatz in der Altstadt : Feuerwehr rettet brennende Frau von Dach in Köln

Die Kölner Feuerwehr hat am Mittwochmittag eine brennende Frau von einem Dach in der Altstadt gerettet. Foto: Benjamin Westhoff

Köln Die Kölner Feuerwehr hat am Mittwoch eine brennende Frau von einem Dach in der Innenstadt gerettet. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Kölner Feuerwehr ist am Mittwochmittag alarmiert worden, um eine brennende Frau in der Altstadt zu löschen. Laut Feuerwehr hatte sich die Frau aus der brennenden Wohnung auf ein Dach im Hinterhof retten können, wo die Einsatzkräfte sie mit schweren Brandverletzungen und teilweise noch brennend auffanden.

Ob die Frau auf das tiefer gelegene Dach gesprungen oder gestürzt war, war zunächst unklar. Höhenretter der Feuerwehr bargen die Frau, die anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Eine zweite Frau konnte per Drehleiter aus der Wohnung in der Huhnsgasse nahe des Barbarossaplatzes gerettet werden. Sie blieb unverletzt.

Die Wohnung ist nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache ermittelt aktuell die Polizei, zunächst konnten keine Angaben gemacht werden.

(ga)