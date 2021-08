Auseinandersetzung in Köln : Polizistin gibt nach Bedrohung mit Messer Warnschüsse ab

Köln Am Sonntag stritten zwei Männer in der Kölner Innenstadt. Einer von ihnen bedrohte den anderen und die hinzugerufenen Polizisten mit einem Messer. Diese gab schließlich Warnschüsse ab.

Am Sonntagabend eskalierte gegen 23.30 Uhr ein „lautstarker Streit“ zweier Männer in der Kölner Innenstadt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachtete eine Zeugin, wie der 42-jährige Tatverdächtige einen 52 Jahre alten Mann in der Zwischenebene am Neumarkt drohend in Richtung Schildergasse verfolgte.