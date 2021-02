Karnevalsbilanz : Jecke in Köln verstießen 746 Mal gegen Corona-Regeln

Jecke in Köln verstießen 746 Mal gegen Corona-Regeln

Auch in Köln verliefen die Karnevalstage anders als sonst. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Auch in Köln musste Karneval aufgrund der Corona-Pandemie entfallen. Am Aschermittwoch zog die Stadt nun eine Bilanz zu den „tollen Tagen“. Insgesamt gab es 746 Verstöße gegen die Corona-Schutzordnung.

Die Stadt Köln hat an Aschermittwoch Bilanz zur Disziplin von Karnevalsjecken beziehungsweise zu Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung gezogen. Während der diesjährigen „tollen Tage“, also von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag, kam es insgesamt zu 746 Verstößen gegen die Schutzverordnung des Landes beziehungsweise gegen Verfügungen der Stadt Köln, wie die Stadt am Mittwoch mitteile.