Joggerin in Köln vergewaltigt? : „Die Beweismittel erhärten unsere Zweifel an der Tat“

Polizeibeamte und Kriminalbeamte durchsuchen ein Waldstück im Stadtwald nach Spuren. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Eine Joggerin soll am helllichten Tag im Kölner Stadtwald vergewaltigt worden sein, die Polizei fürchtet einen Wiederholungstäter. Doch die Beweismittel lassen erhebliche Zweifel an den Angaben der Frau aufkommen.

Die Nachricht schockierte die Menschen in Köln: Eine Frau gab bei der Polizei an, beim Joggen am Decksteiner Weiher von einem Unbekannten vergewaltigt worden zu sein. „Wir hatten den Verdacht, dass der Täter zur Wiederholung neigt“, sagt Wolfgang Baldes von der Polizei Köln. Fahndungsplakate wurden aufgehängt, die Bevölkerung gewarnt, der Wald nach Beweismitteln abgesucht. Im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich nun der Verdacht, dass die Joggerin die Vergewaltigung vorgetäuscht hat. „Die Hinweise haben berechtigte und erhebliche Zweifel an der Tat aufkommen lassen“, so Baldes auf GA-Anfrage am Dienstag. Dies bestätigte auch Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. „Beim Abgleichen der Aussage mit objektiven Beweismitteln haben sich gewisse Diskrepanzen ergeben“, so Bremer. Diese haben die Staatsanwaltschaft dazu veranlasst, ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des Vortäuschens einer Straftat aufzunehmen.

Derzeit werden die sichergestellten Spuren vom Landeskriminalamt untersucht, mit einem Ergebnis ist gegen Ende der Woche zu rechnen. „Derzeit sieht es so aus, als würden die rechtsmedizinischen Beweismittel die Zweifel an der Tat weiter erhärten“, sagt Baldes.

Die Frau gab gegenüber der Polizei an, vergangenen Mittwoch, gegen 9 Uhr morgens im Kölner Stadtwald in der Nähe des Ausflugslokals „Haus am See" von einem Unbekannten angesprochen worden zu sein. Dieser soll die Frau in ein angrenzendes Waldstück geführt und anschließend missbraucht haben. Aufgrund des „atypischen Vorgehens“ vermutete die Polizei die Gefahr einer Wiederholungstat und leitete weitere Schritte ein.

Sollte sich herausstellen, dass die Tat frei erfunden war, könnte dies erhebliche Auswirkungen haben. „So ein Vorfall befeuert den Teil der Öffentlichkeit, der von vornherein die Angaben von Frauen zu Sexualdelikten infrage stellt“, so Baldes. Diese Entwicklung beobachte die Polizei auch in den sozialen Netzwerken. Immer häufiger werde in den Kommentarspalten unterstellt, die Opfer würden sexuelle Übergriffe frei erfinden. Baldes versichert: Die Polizei nimmt weiterhin jeden Hinweis und jede Angabe ernst.

Nach Angaben des Polizeisprechers komme es selten vor, dass sich eine angezeigte Straftat im Laufe der Ermittlung als vollständig erfunden herausstellt. „Einzelne Details und Aussagen werden jedoch ab und an vorgetäuscht und verändert, meistens um sich selbst oder andere zu schützen“, sagt Baldes.

Einer Psychologin zufolge, die namentlich nicht genannt werden möchte, kann es vielerlei Gründe haben, eine Straftat oder eine Opferrolle vorzutäuschen. „Diese können durchaus auch erlebnisbasierend sein“, so die Expertin. Das sei jedoch nicht immer der Fall.

Zu den möglichen Beweggründen der Joggerin aus Köln äußert sich die Polizei nicht. „Für uns als Polizei ist es wichtig, dass wir der Bevölkerung Entwarnung geben können“, sagt Baldes. Welche Strafe die Frau zu erwarten hätte, hängt schließlich davon ab, ob die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt und welches Urteil das Gericht spricht. Für das Vortäuschen einer Straftat kann eine Geldstrafe verhängt werden. Auch eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren ist möglich.