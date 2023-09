Angriff in Köln Drei Jugendliche schlagen Obdachlosen zusammen

Drei Jugendliche sollen am Donnerstagmorgen einen Obdachlosen in Köln zusammengeschlagen und schwer verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, sollen die 14, 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen gegen 1.15 Uhr am Weltjugendtagsweg auf den 60-Jährigen eingetreten und ihn mit Fäusten und einer Flasche geschlagen haben. Zwei Passanten wurden auf den Angriff aufmerksam, woraufhin die Jugendlichen Richtung Domhof flohen. Die Zeugen alarmierten die Polizei.