Polizeieinsatz in Kölner Innenstadt : 16-Jähriger bedroht drei Frauen mit Teppichmesser

Köln Am Mittwochmorgen wurde ein 16-Jähriger von der Polizei in der Kölner Innenstadt festgenommen. Der Jugendliche soll drei Frauen mit einem Teppichmesser bedroht und von einem Opfer Wertsachen geraubt haben.

Im Zeitraum von rund vier Stunden soll ein 16-Jähriger in der Kölner Innenstadt am Mittwoch drei Frauen mit einem Teppichmesser bedroht und in einem Fall Wertsachen entwendet haben. Nachdem die überfallenen Frauen um Hilfe gerufen hatten, verständigten Bauarbeiter, die in der Nähe waren, die Polizei. Kurz darauf konnte der 16-Jährige festgenommen werden.