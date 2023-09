Unfall in Köln 17-Jähriger rammt mit gestohlenem Auto Streifenwagen

Ein Jugendlicher im Alter von 17 Jahren wird verdächtigt, in Köln mit einem gestohlenen Wagen vor der Polizei geflohen zu sein. Dabei soll er eine rote Ampel überfahren und am Ende seiner Flucht einen Streifenwagen gerammt haben. Wie die Polizei am Donnerstag bekanntgab, soll er bei dieser riskanten Fahrt nur knapp einen Mann verfehlt haben. Schließlich fuhr er in eine Sackgasse und wurde festgenommen.