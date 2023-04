Angriff in Köln-Deutz Jugendlicher tritt Mann zu Boden und gibt damit an

In Köln-Deutz hat am Samstagmorgen gegen 6.20 Uhr ein 18-Jähriger einen 33 Jahre alten Mann zu Boden getreten und sich dann damit gebrüstet. Der 33-Jährige soll am Bahnhof Köln Messe-Deutz versucht haben einen Streit zu schlichten, woraufhin der 18-Jährige den Mann so fest trat, dass dieser zu Boden ging und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufkam, teilte die Polizei mit. Der 18-Jährige floh daraufhin.