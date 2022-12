Foto-Fahndung der Polizei : Mann soll Jugendliche in Köln vergewaltigt haben

Köln Ein Mann soll in einer Wohnung in Köln eine Frau geschlagen und vergewaltigt haben. Nun hat die Polizei ein Foto des Mannes veröffentlicht und bittet um Hinweise.

In einer Wohnung in Köln soll ein Mann eine Frau vergewaltigt haben. Die Kölner Polizei hat nun ein Fahndungsfoto des Verdächtigen veröffentlicht. Der Abgebildete steht im Verdacht, im November 2021 eine Düsseldorferin in einer Wohnung in der Würzburger Straße in Köln-Höhenberg vergewaltigt zu haben. Zuvor soll er die Jugendliche ins Gesicht geschlagen und gewürgt haben.