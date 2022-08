In Köln-Westhoven : Dumm gelaufen: Junge Männer starten Autorennen genau neben Polizeistreife

Köln Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Sonntag zwei hochmotorisierte Autos sowie die Führerscheine der jungen Fahrer nach einem mutmaßlichen verbotenen Rennen in Köln-Westhoven sichergestellt. Dabei hatten es die beiden Fahrer den Beamten sehr leicht gemacht.

Da hatten sich zwei 19 und 20 Jahre alten Fahrer ausgerechnet die falsche Kreuzung in Köln zum Start ihres kleinen Autorennens ausgesucht. In Köln-Westhoven sollen sie laut Polizeibericht in der Nacht auf Sonntag gegen ein Uhr an einer roten Ampel an der Kreuzung Andre-Citroen-Straße/Kölner Straße gestanden haben und bei grün mit maximaler Geschwindigkeit und laut aufheulenden Motoren nach links in Richtung Poll abgebogen sein.