Mordkommission eingerichtet : Junger Mann in Köln tödlich verletzt

Köln In Köln haben Zeugen am Montag einen jungen Mann gefunden. Dieser war tödlich verletzt worden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In Köln-Bickendorf haben Zeugen am Montagmorgen gegen 5.15 Uhr einen stark blutenden Mann auf dem Rochusplatz gefunden. Dies teilte die Polizei Köln mit. Die Rettungskräfte, die bald darauf am Einsatzort eintrafen, behandelten den jungen Mann, konnten ihm jedoch nicht mehr helfen. Er verstarb noch vor Ort. Wie die Polizei weiter mitteilte, soll die Leiche des Mannes noch am Montag obduziert werden.