31-Jähriger wurde notoperiert Jugendliche attackieren Mann in Köln mit Tischtennisschlägern

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 31-Jährige gegen 20.30 Uhr mit den Jugendlichen in einem Park an der Steprathstraße in einen Streit geraten. Die Jugendlichen sollen den Mann mit Tischtennisschlägern attackiert haben. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand verletzten sie den 31-Jährigen lebensgefährlich am Arm, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte verlor sehr viel Blut und wurde in einem Kölner Krankenhaus notoperiert.