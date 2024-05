Polizei und Rettungsdienst im Einsatz Mann nach Schießerei in Köln schwer verletzt

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr ist die Polizei zu einer Schießerei in die Sauerlandstraße in Humboldt/Gremberg im Kölner Stadtbezirk Kalk alarmiert worden. Ein Mann wurde dabei auf offener Straße niedergeschossen und schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Das bestätigte die Polizei Köln vor Ort.