Von Autotür getroffen : Radfahrerin bei Dooring-Unfall in Köln lebensgefährlich verletzt

Radfahrerin bei Dooring-Unfall in Köln lebensgefährlich verletzt

Am Freitag kam es zu einem Unfall in Köln. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Marijan Murat

Köln-Klettenberg Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in Köln lebensgefährlich verletzt worden. Als ein Autofahrer seine Autotür öffnete, traf er die Frau.

Eine 81-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall am Freitagmorgen gegen 9.10 Uhr auf der Luxemburger Straße in Köln-Klettenberg lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau mit ihrem Pedelec in Richtung Innenstadt gefahren sein.