Entschärfung noch am Montag : Weltkriegsbombe in Köln-Klettenberg gefunden

In Köln-Klettenberg ist eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Köln In Köln-Klettenberg ist am Montag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe soll noch an diesem Montag entschärft werden. Rund 2500 Anwohner werden evakuiert.



Von Paul Rosenau

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montagvormittag in Köln-Klettenberg entdeckt worden. Das teilte die Stadt Köln mit. Die Zehn-Zentner-Bombe wurde im Bereich Luxemburger Straße und Militärringstraße bei Bauarbeiten gefunden. Der Blindgänger soll noch im Laufe des Montags vom Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden.