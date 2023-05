Mitsingkonzert in Köln Veranstalter verschieben „Kölle Singt“

Die Veranstalter haben das Mitsingkonzert „Kölle Singt mit Björn Heuser“, das am 1. Juli stattfinden sollte, verschoben. Ursprünglich sollte das Event im Juli im Rhein-Energie-Stadion in Köln stattfinden, nun teilen die Veranstalter Lukas Wachten und Stephan Brandt allerdings mit, dass sie die Veranstaltung stattdessen in die Lanxess Arena verschieben.