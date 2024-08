Alleinunfall auf Neusser Landstraße 24-jährige Kradfahrerin tödlich in Köln-Worringen verunglückt

Die Dormagenerin war mit ihrer Benelli auf der Neusser Landstraße in Richtung Köln unterwegs, teilt die Kölner Polizei in einer Pressemitteilung mit. Aus noch ungeklärter Ursache kam die junge Frau gegen 22.10 Uhr in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch eintreffende Rettungskräfte erlag die Kradfahrerin ihren schweren Verletzungen noch vor Ort.