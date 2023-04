Demo gegen Pop-Legende Kundgebung gegen Konzert von Roger Waters in Köln geplant

Waters soll am 9. Mai in der Lanxess Arena auftreten. Der Mitbegründer der Band „Pink Floyd“ war in der Vergangenheit immer wieder mit antiisraelischen Aktionen in Erscheinung getreten. Christliche und jüdische Gruppen in Köln fordern daher schon seit Längerem eine Absage des Konzerts. Der Veranstalter hält jedoch an dem Auftritt fest, da keine strafrechtlich relevanten Tatbestände wie Volksverhetzung vorlägen.