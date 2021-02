Sexueller Übergriff am Decksteiner Weiher : Mann soll Joggerin in Köln missbraucht haben

Eine Joggerin soll in Köln-Lindenthal bedroht und missbraucht worden sein. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

Köln Am Mittwochmorgen soll ein Mann eine Joggerin in Köln-Lindenthal bedroht, in ein Waldstück geführt und dort missbraucht haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.



Am Decksteiner Weiher in Köln-Lindenthal soll am Mittwochmorgen ein noch unbekannter Mann eine Joggerin missbraucht haben. Kurz nach 10 Uhr soll er sie in der Nähe des „Haus am See“ angesprochen, bedroht und in ein angrenzendes Waldstück geführt haben, wie die Polizei mitteilte.

Durch laut Polizei umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht ausfindig gemacht werden. Deshalb bittet sie um Mithilfe der Bevölkerung. Der Mann sei hellhäutig, zwischen 30 und 50 Jahren alt und habe akzentfrei Deutsch gesprochen. Er sei der Beschreibung nach 1,90 Meter groß, kräftig gebaut und habe grüne Augen.

Seine durchgängig schwarze Kleidung soll aus einer engen Jogginghose, einer Laufjacke, einer Wollmütze, Handschuhen und einem Mundschutz bestanden haben. Zudem habe er weiße Stoffschuhe getragen, bei denen es sich „auf keinen Fall“ um Laufschuhe gehandelt haben soll.

Wer Angaben zur Tat oder zum Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der 0221-2290 oder poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

(ga)