Stadtteil Lindenthal : Weltkriegsbombe in der Nähe von Kölner Geburtsklinik gefunden

Weltkriegsbombe in der Nähe von Kölner Geburtsklinik gefunden

Köln Bei Bauarbeiten in der Nähe der Kölner Uniklinik ist am Dienstag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Betroffen von der für die Entschärfung nötigen Evakuierung sei unter anderem die Frauenklinik mit Geburtsstation.

Dazu komme ein weiteres Krankenhaus, teilte die Stadt mit. Ordnungsamt, Feuerwehr, Klinik- und Krankenhausleitung berieten am Nachmittag das weitere Vorgehen. Dabei habe man sich laut Stadt entschieden, die Bombe am Mittwoch zu entschärfen.

Hintergrund seien Modalitäten der Evakuierung: Betroffen von einer Evakuierung sind die Frauenklinik, die Zahnklinik und die Klinik für Orthopädie der Uniklinik sowie das Krankenhaus Weyertal. „Die Evakuierung der betroffenen Patienten bedarf eines zeitlichen Vorlaufs, der bei den Planungen berücksichtigt wurde“, so die Stadt.

Der vorläufige Gefahrenbereich wurde vorerst mit einem Radius von mindestens 300 Metern festgelegt. In dem Fall wären etwa 1100 Anwohner betroffen. Gegen 9 Uhr am Mittwoch wird die Stadt damit beginnen, die Privathaushalte und Gewerbebetriebe zu evakuieren. Noch am Dienstag werden die Anwohner entsprechend informiert.