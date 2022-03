Messeparkplatz in Köln : Lkw-Fahrer wollen am Samstag gegen Spritpreise demonstrieren

Lkw-Fahrer wollen am Samstag gegen Spritpreise demonstrieren

Messeparkplatz in Köln

Am Samstagmittag wollen Lkw-Fahrer in Köln gegen die hohen Spritpreise demonstrieren. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Köln Am Samstagmittag findet eine Lkw-Versammlung im Bereich des Messeparkplatzes in Köln statt. Die Demonstranten wollen gegen die hohen Spritpreise protestieren. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen.

Lkw-Fahrer wollen am Samstag auf dem Kölner Messeparkplatz gegen die hohen Benzinpreise demonstrieren. Die Anmelder der Demo rechneten mit 500 bis 1000 Teilnehmern mit Zugmaschinen, teilte die Kölner Polizei am Freitag mit. Im Bereich des Messeparkplatzes „P22“ und der Zoobrücke in Köln seien Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten.