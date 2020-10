Mit Desinfektionsmittel : Unbekannte zünden Sitzbank in Kölner Kirche an

Unbekannte zünden Sitzbank in Kölner Kirche an

Köln Wegen versuchter schwerer Brandstiftung wird nun gegen Unbekannte ermittelt. Diese hatten am Donnerstag mithilfe von Desinfektionsmittel einen Brand in einer Kölner Kirche gelegt. Der Küster konnte zum Glück Schlimmeres verhindern.

Unbekannte Täter haben in der katholischen Pfarrkirche Köln-Longerich eine Kirchenbank angezündet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Täter Desinfektionsmittel aus einem in der Kirche angebrachten Spender auf der Bank ausgebracht und dann offenbar ein brennendes Sitzkissen daraufgelegt.