Kreuzungsbereich Militärring/ Neusser Landstraße 21-jähriger stirbt nach Unfall in Köln-Longerich

Köln · Am frühen Samstagmorgen hat es in Köln-Longerich einen schweren Unfall gegeben. Ein 25-Jähriger wurde schwer verletzt, ein 21-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt.

06.05.2023, 13:32 Uhr

Am Samstagmorgen ist ein 21-jähriger Mann nach einem Autounfall in Köln-Longerich verstorben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall im Kreuzungsbereich Militärringstraße/ Neusser Landstraße. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 18-Jähriger gegen 3 Uhr morgens eine rote Ampel überfahren haben. Hierbei soll er mit der Beifahrerseite eines Ford Kugas kollidiert sein, welchen ein 25-Jähriger fuhr, auf dem Beifahrersitz saß ein 21-Jähriger aus Coesfeld. Nach Angaben der Polizei soll der 18-Jährige unter Alkoholeinfluss gestanden haben, die Einsatzkräfte entnahmen eine Blutprobe. Außerdem soll er zunächst vom Unfallort geflohen sein. Der 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, der 21-jährige Beifahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

