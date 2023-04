“The Ben“-Tour des US-Künstlers Macklemore begeistert die Kölner Lanxess-Arena

Schier überwältigt gab sich US-Rapper Macklemore angesichts der 12000 frenetisch jubelnden Fans, die zum Auftakt der fünf Deutschland-Konzerte seiner The Ben Tour in die Lanxess Arena geströmt waren. Der 39-jährige, der als Benjamin Hammond Haggerty in Seattle geboren wurde, erinnerte sich noch gut an seine ersten Konzerte in Deutschland vor über zehn Jahren, zu denen gerade mal 500 Zuhörerinnen und Zuhörer gekommen waren. Heute gelten für den Mehrfach-Grammy-Gewinner andere Maßstäbe. Mit knapp 13 Milliarden kombinierten Streams zählt er zu den erfolgreichsten Independent-Musikstars aller Zeiten. Obgleich er der Verbreitung seiner Musik durch das Teilen in sozialen Medien wie TikTok, Instagram, Facebook und Co. definitiv viel zu verdanken hat, äußerte er sich kritisch, denn nichts ginge über das gemeinsame Konzerterleben und sofort versprach er eine Mega-Party. Vorsichtshalber, da er nach dem Vorprogramm mit Tones And I und Charlieonnafriday erst kurz nach halb zehn auf der Bühne erschien, wollte er noch wissen, wer im Publikum am nächsten Tag arbeiten muss. Recht amüsiert registrierte er lediglich sechs erhobene Arme. Es könnte also eine lange Nacht werden.