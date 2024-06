Fotofahndung nach fünf Verdächtigen Polizei fahndet nach Angriff auf Transfrauen beim CSD in Köln

Die Polizei Köln fahndet derzeit nach fünf Tatverdächtigen, die am 8. Juli 2023 drei Transfrauen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren beim Christopher Street Day (CSD) in Köln angegriffen haben sollen. Gegen 4.15 Uhr seien die drei Frauen mit den fünf Männern in der Schaafenstraße in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Einer der Männer habe einer damals 20-Jährigen eine Flasche Bier über den Kopf geschüttet.