Fahndung in Köln Männer schlagen 38-Jährigen nieder und schießen auf ihn

In Köln fahndet die Polizei nach zwei Männern, die einen 38-Jährigen niedergeschlagen und dann mehrere Schüsse in seine Richtung abgefeuert haben sollen. In der Nacht auf Mittwoch sollen die Männer in der Bonner Straße in der Nähe des Chlodwigplatzes in einen Streit geraten sein, der daraufhin eskalierte, teilte die Polizei mit.