Köln-Longerich : Männer wollen Container mit Lastkran stehlen

Köln-Longerich In Köln haben am Donnerstag zwei Männer versucht, Frachtcontainer mit Hilfe eines Lastkrans zu stehlen. Die Bundespolizei stellte die Männer.

In Köln-Longerich haben am Donnerstag zwei Männer im Alter von 48 und 43 Jahren versucht, Frachtcontainer vom Gelände der Deutschen Bahn AG zu stehlen. Ein Mitarbeiter der Bahn meldete am Donnerstagmorgen, dass er zwei Personen beobachtet hätte, die sich unbefugt auf dem Bahngelände befänden und versuchten zwei Frachtcontainer zu entwenden. Wie die Polizei mitteilte, trafen die Beamten der Bundes- und Landespolizei vor Ort auf die beiden Männer sowie einen Kranführer und zwei Lastkraftfahrer. Der 48-jährige Kölner soll angegeben haben, dass die Container für den Privatgebrauch vorgesehen seien. Daher hätte er einen 70 Tonnen Mobilkran und zwei Sattelschlepper bestellt, damit diese die Container abtransportieren konnten.