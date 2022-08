Tatwaffe vermutlich nur Spielzeug : 58-Jähriger bedroht Pflegerin in Köln mit vorgehaltener „Schusswaffe“

58-Jähriger bedroht Pflegerin in Köln mit vorgehaltener „Schusswaffe“

Köln Am Mittwoch hat in Köln-Dellbrück ein psychisch auffälliger 58-Jähriger eine Pflegerin mit einer vorgehaltenen Pistole bedroht. Bei der Tatwaffe handelte es sich zum Glück wohl nur um ein Spielzeug.

Mehr als einen großen Schreck hat ein 58-jähriger Kölner am Mittwochnachmittag einer Pflegerin eingejagt. Der laut Polizei psychisch auffällige Mann hatte sie mit einer vorgehaltenen, vermutlich echt aussehenden Schusswaffe bedroht. Die Pflegerin alarmierte daraufhin die Polizei.

Kurz nach deren Eintreffen überwältigten die Beamten den 58-Jährigen und fanden in seiner Wohnung an der Straße „Seels Klosterhöfchen“ im Kölner Stadtteil Dellbrück eine Spielzeugpistole, bei der es sich laut Polizeiangaben vermutlich um die „Tatwaffe“ handele. Die ebenfalls alarmierte Spezialeinheit der Kölner Polizei kam nicht zum Einsatz, zumal der an einem Rollator gehende Tatverdächtige ohne größere Probleme überwaltigt werden konnte.