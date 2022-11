Täter bereits mehrfach aufgefallen : 23-Jähriger belästigt junge Frau am Kölner Hauptbahnhof

Köln Am Sonntagabend hat ein 23-Jähriger im Kölner Hauptbahnhof eine 21-jährige Heidelbergerin sexuell belästigt. Der Tatverdächtige ist in der Vergangenheit bereits durch andere Delikte auffällig gewesen. Die Polizei ermittelt.

Am Sonntagabend hat ein 23-Jähriger eine 21-jährige Heidelbergerin in einer Kaffee-Filiale am Kölner Hauptbahnhof sexuell belästigt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Reisende begab sich gegen 21.30 Uhr unmittelbar nach der Tat zu den dortigen Bundespolizisten. Diesen berichtete sie, dass sie an der Innenseite ihres Oberschenkels angefasst worden sei. Zudem habe der Mann vorher die Kunden nach Kleingeld gefragt, bevor er sich zu seinem Opfer begab.