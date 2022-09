Kölner Südstadt : Mann bewirft Kindergruppe mit Glasflaschen

Die Polizei musste am Freitagabend in die Kölner Südstadt ausrücken. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/Symbolbild

Köln Eine Elfjährige ist am Freitagabend in der Kölner Südstadt im Gesicht verletzt worden. Ein Mann hatte mehrere Glasflaschen auf eine Kindergruppe geworfen.

Am Freitagabend hat ein alkoholisierter Mann in der Vorgebirgsstraße in der Kölner Südstadt eine Elfjährige am Kopf verletzt. Zuvor hatte der 30-Jährige mit Glasflaschen auf eine Gruppe mit Kindern geworfen. Einsatzkräfte der Kölner Polizei überwältigten den Mann vor Ort und nahmen ihn fest.