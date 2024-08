Schüsse auf 19-Jährigen in Köln Tatverdächtiger kurz vor Ausstrahlung von „Aktenzeichen XY“ gefasst

Mitte Februar war auf dem Wiener Platz in Köln ein 19-Jähriger angeschossen worden. Der junge Mann hatte gegen 16.30 Uhr auf den Treppenstufen des Bürgerzentrums am Wiener Platz im Stadtteil Mülheim gesessen, als ein dunkel gekleideter Mann von hinten auf ihn geschossen habe. Anschließend floh der Täter. Der 19-Jährige wurde durch einen Streifschuss leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.