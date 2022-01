Hintergründe unklar : Mann in Köln nach Streit notoperiert – Tatverdächtiger stellt sich

Update Köln Ein 36 Jahre alter Mann war am Samstagabend bei einem Streit von einem 29-Jährigen durch Stiche und Schläge lebensgefährlich verletzt worden. Nun hat sich der mutmaßliche Täter bei der Polizei gestellt.

Nachdem ein 36-Jähriger am Samstagabend in Köln mit Stichen und Schlägen lebensgefährlich verletzt wurde, hat sich nun der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt.

Wie die Beamten am Montag berichteten, war der 36-Jährige aus ungeklärten Gründen in einer Gaststätte mit einem 29-Jährigen in Streit geraten. Nachdem beide Männer aus dem Lokal verwiesen worden waren, soll der 36-Jährige auf dem Weilerweg in Köln-Volkoven-Weiler massiv angegriffen und verletzt worden sein. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Schädel-Hirn-Trauma und Stichverletzungen in eine Klinik, in der er umgehend notoperiert wurde.