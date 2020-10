Regionalbahn musste stoppte : 55-Jähriger fuhr auf einer Wagon-Kupplung des RE9 mit

Köln Eine Regionalbahn wurde am Freitag per Notbremsung kurz vor dem Bahnhof Köln-Ehrenfeld gestoppt, weil sich ein Mann während der Fahrt auf einer Wagon-Kupplung aufhielt. Die Bundespolizei nahm ihn danach vorübergehend mit zur Wache.

In Lebensgefahr hat sich ein 55-jähriger Mann am Freitagvormittag während einer Zugfahrt nach Köln gebracht. Wie die Bundespolizei Köln mitteilte, fuhr der „blinde Passagier“ aus noch ungeklärten Gründen vom Bahnhof Horrem in Richtung Köln auf einer außen liegenden Wagon-Kupplung mit.