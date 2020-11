Kölner Beamte geben Warnschuss ab : Mann greift Polizei mit abgebrochenem Flaschenhals an

Mann greift Polizei mit abgebrochenem Flaschenhals an

Am Samstagabend kam es zur Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen und der Kölner Autobahnpolizei. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Köln In Köln ist es am Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen und der Autobahnpolizei gekommen. Als der Mann die Beamten attackierte, reagierten diese kompromisslos.

Mit einem Warnschuss hat ein Beamter der Autobahnpolizei Köln am Samstagmorgen einen unter Drogen stehenden 31-jährigen Angreifer auf der A4 gestoppt. Der Mann war zu Fuß in Fahrtrichtung Köln an der Autobahn unterwegs gewesen. Es kam zur Festnahme und Blutprobe.