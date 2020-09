Hauptbahnhof in Köln : Mann greift Zugbegleiter und Polizisten an

Der 27-Jährige verhielt sich am Kölner Hauptbahnhof aggressiv. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Thilo Schmülgen

Köln In Köln hat am Wochenende ein Mann zwei Zugbegleiter angegriffen. Einige Stunden später nahmen Polizisten den 27-Jährigen wegen erneuten aggressiven Verhaltens vorübergehend in Gewahrsam.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tamara Wegbahn

Die Bundespolizei Köln ermittelt seit Montagmorgen gegen einen 27-jährigen Mann. Dieser hatte am Sonntag gegen Mitternacht in einem ICE von Wuppertal nach Köln nach zwei Zugbegleitern geschlagen und getreten. Ein weiterer Reisender griff ein und stoppte den Angriff mithilfe von Tierabwehrspray. Die Zugbegleiter blieben unverletzt, der 27-Jährige wurde von Rettungssanitätern behandelt. Die Beamten stellten auf der Dienststelle die Identität des Mannes fest und entließen ihn daraufhin.

Am Montagmorgen verhielt sich der Mann im Kölner Hauptbahnhof erneut auffällig. Dort belästigte er lautstark Reisende. Nachdem die Einsatzkräfte ihn ermahnten, beleidigte der Mann sie und griff die Beamten an. Die Polizisten fesselten den Mann aufgrund seines aggressiven Verhaltens und nahmen ihn vorläufig fest. Der Vorfall am Bahnhof wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Die Polizisten stellten die Aufnahmen sicher.