Angreifer offenbar psychisch erkrankt Mann greift in Köln Spaziergänger und Hund mit Messer an

Ein mutmaßlich psychisch kranker Mann hat am Sonntagmorgen einen Großeinsatz der Polizei in Köln-Weidenpesch ausgelöst. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 29-Jöhrige gegen 8 Uhr seine Nachbarin im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Dessauerstraße mit einem Schlagstock geschlagen haben und anschließend in Richtung Rennbahn gelaufen sein. Nur wenige Minuten später soll er im Weidenpescher Park einen 63 Jahre alten Spaziergänger und dessen Hund mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben.